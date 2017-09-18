Закони 16 січня: Суд дозволив заочне розслідування щодо екс-нардепа Пінчука

Печерський районний суд Києва дозволив Генпрокуратурі розпочати заочне розслідування стосовно екс-депутата Верховної Ради від Партії регіонів Андрія Пінчука.

Про це сказано в ухвалі суду від 4 серпня, передають "Українські новини".

Пінчука підозрюють за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) і ч. 2 ст. 366 (службова підробка) Кримінального кодексу.

Зокрема,правоохоронці підозрюють, що екс-депутат для отримання неправомірної вигоди підписав протокол засідання лічильної комісії Ради від 16 січня 2014 року, у яку було внесено свідомо неправдиві відомості про прийняття депутатами так званих диктаторських законів.

Пінчука оголосили у розшук 13 березня 2015 року. За інформацією Служби безпеки, він 22 лютого 2015 року виїхав на автомобілі за кордон через пункт пропуску "Краковець". На думку правоохоронців, це доводить, що Пінчук переховується від правосуддя більше 6 місяців, і є підстави розпочинати заочне розслідування.

Водночас захист підозрюваного надав суду відповідь Інтерполу, що Пінчук не перебуває у міжнародному розшуку.

Однак слідчий суддя прийняв рішення задовольнити клопотання ГПУ і дозволити заочне розслідування.

Як відомо, 16 січня 2014 року Рада "у ручному режимі" прийняла так звані диктаторські закони. Відповідно до них запроваджувалась цензура, в тому числі в інтернеті, обмежувались права людей на протест, заборонявся рух автоколон, незалежні громадські організації оголошувались іноземними агентами тощо.

Детальніше про їхнє прийняття читайте у матеріалі УП "П'ять найскандальніших голосувань в історії Ради"

У січні 2017 року Печерський суд дозволив Генпрокуратурі розпочати заочне розслідування у відношенні екс-депутатів Ради від ПР Володимира Олійника і Ярослава Сухого у справі "законів 16 січня".

Водночас Солом'янський райсуд Києва розглядає справу проти колишнього голови фракції ПР Олександра Єфремова, екс-депутатів Олександра Стояна від ПР і Сергія Гордієнка від КПУ, обвинувачуваних у зловживанні службовим становищем при прийнятті "диктаторських законів".