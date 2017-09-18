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Законы 16 января: Суд разрешил заочное расследование в отношении Пинчука

Понедельник, 18 сентября 2017, 14:52

Печерский районный суд Киева разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении экс-депутата Верховной Рады от Партии регионов Андрея Пинчука.

Об этом говорится в постановлении суда от 4 августа, передают "Українські новини".

Пинчука подозревают по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса.

В частности, правоохранители подозревают, что экс-депутат для получения неправомерной выгоды подписал протокол заседания счетной комиссии Совета от 16 января 2014 года, в которую были внесены заведомо ложные сведения о принятии депутатами так называемых диктаторских законов.

Пинчука объявили в розыск 13 марта 2015 года. По информации Службы безопасности, он 22 февраля 2015 года выехал на автомобиле за границу через пункт пропуска "Краковец". По мнению правоохранителей, это доказывает, что Пинчук скрывается от правосудия более 6 месяцев, и есть основания начинать заочное расследование.

В то же время защита подозреваемого предоставил суду ответ Интерпола, что Пинчук не состоит в международном розыске.

Однако следственный судья принял решение удовлетворить ходатайство ГПУ и позволить заочное расследование.

Как известно, 16 января 2014 Рада "в ручном режиме" приняла так называемые диктаторские законы. Согласно им вводилась цензура, в том числе в интернете, ограничивались права людей на протест, запрещался движение автоколонн, независимые общественные организации объявлялись иностранными агентами и тому подобное.

Подробнее об их принятия читайте в материале УП "Пять самых скандальных голосований в истории Рады"

В январе 2017 года Печерский суд разрешил Генпрокуратуре начать заочное расследование в отношении экс-депутатов Рады от ПР Владимира Олийныка и Ярослава Сухого по делу "законов 16 января".

В то же время Соломенский райсуд Киева рассматривает дело против бывшего председателя фракции ПР Александра Ефремова, экс-депутатов Александра Стояна от ПР и Сергея Гордиенко от КПУ, обвиняемых в злоупотреблении служебным положением при принятии "диктаторских законов".

Темы: Верховная РадасудГенпрокуратура
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