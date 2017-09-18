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Кримські окупанти підготували вирок журналісту Семені

Понеділок, 18 вересня 2017, 15:06

Обвинувачення просить в суді Сімферополя три роки ув'язнення умовно для кримського журналіста Миколи Семени.

Про це пишуть "Крим.Реаліі".

Повідомляється, що таку вимогу озвучила на засіданні підконтрольного Кремлю Залізничного суду Сімферополя в понеділок, 18 вересня, прокурор Світлана Будинська.

Вона також зажадала заборонити Семені займатися будь-якою громадською діяльністю протягом трьох років.

Клопотання прокуратури передбачає відстрочку виконання покарання на три роки.

 
Микола Семена
Фото 15minut.org

Як відомо, автор "Радіо Свобода" і "Крим.Реаліі" Микола Семена звинувачується російською владою в публічних закликах до порушення територіальної цілісності Росії.

19 квітня 2016 року підконтрольний Росії прокурор Криму Наталія Поклонська заявила про порушення кримінальної справи стосовно журналіста за статтею російського законодавства про "сепаратизм".

Теми: КримЗМІполітв'язні
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