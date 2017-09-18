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Крымские оккупанты подготовили приговор журналисту Семене

Понедельник, 18 сентября 2017, 15:06

Обвинение просит в суде Симферополя три года тюрьмы условно для крымского журналиста Николая Семены.

Об этом пишут "Крым.Реалии".

Сообщается, что такое требование озвучила на заседании подконтрольного Кремлю Железнодорожного суда Симферополя в понедельник, 18 сентября, прокурор Светлана Будинская.

Она также потребовала запретить Семене заниматься любой публичной деятельностью в течение трех лет.

Ходатайство прокуратуры предполагает отсрочку исполнения наказания на три года.

 
Николай Семена
Фото 15minut.org

Как известно, автор "Радіо Свобода" и "Крым.Реалии" Николай Семена обвиняется российскими властями в публичных призывах к нарушению территориальной целостности России.

19 апреля 2016 года подконтрольный России прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила о возбуждении уголовного дела в отношении журналиста по статье российского законодательства о "сепаратизме".

Темы: КрымСМИполитзаключенные
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