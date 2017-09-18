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Правоохоронці проводять ДНК-експертизи 3 тіл після пожежі в "Вікторії"

Понеділок, 18 вересня 2017, 17:10

Після пожежі в одеському дитячому таборі "Вікторія" знайшли рештки трьох дітей, для встановлення осіб загиблих проводять ДНК-експертизи.

Про це "Українській правді" повідомила прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

"Станом на зараз підтверджено смерть трьох дітей, адже знайдені рештки трьох тіл. Зараз роблять ДНК-експертизи, і буде встановлено, кому належать рештки, адже тіла дуже сильно обгоріли", - зазначила Сарган.

Також вона зазначила, що батьки однієї дівчинки не визнавали, що рештки одного зі знайдених тіл належать їхній дочці.

"Стосовно третьої жертви. Її батьки подали у розшук. Є повідомлення, що начебто хтось її бачив", - сказала Сарган.

Водночас, як передає "Укрінформ", одеська поліція продовжує пошуки третьої дівчинки, яка зникла після пожежі у таборі.

"За словами батька, є інформація, що третя дівчинка може бути жива. Тому ми продовжуємо проводити пошукові заходи. Всі сподіваються на диво, ми повинні це робити", - зазначив начальник ГУ Нацполіції України в Одеській області Дмитро Головін на засіданні оперативного штабу в Одесі з приводу трагічних подій у таборі.

Як повідомлялося, у ніч на 16 вересня в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі згоріла двоповерхова дерев'яна будівля, двоє дітей загинули і ще одна зникла безвісти.

Також до лікарні доставлено двоє дітей 2006-го року народження: дівчинка з діагнозом забиття хребта та тупа травма черева, хлопчик - отруєння продуктами горіння.

Прем'єр Володимир Гройсман доручив створити слідчу групу, яка має встановити усі обставини пожежі в Одеському дитячому таборі.

18 вересня суд постановив взяти під варту без права на заставу директора дитячого табору.

Правоохоронці вилучають документацію щодо введення в експлуатацію, функціонування та перевірок у таборі.

Олег Твердь, для УП

Теми: Одесанадзвичайна подіяГенпрокуратураполіція
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