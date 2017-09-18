Двох фігурантів "справи 2 травня" знову затримали – вже за іншою статтею

Проросійських учасників трагічних подій 2 травня 2014 року в Одесі Сергія Долженкова і Євгена Мефьодова, виправданих судом у справі про масові заворушення, знову затримали.



Тепер ними зайнялася Служба безпеки України, передає кореспондент видання "Думская".



Співробітники СБУ і прокуратури зайшли в залу суду, де зачитували виправдальний вирок, щоб оголосити їм про нову підозру. Журналістів звідти вигнали.



Тепер Долженкову і Мефьодову інкримінують посягання на територіальну цілісність і недоторканність України – ст. 110 КК.





Євген Мефьодов є громадянином Російської Федерації.

До суду прийшли російський консул Олександр Страхов і його помічник, але їх вивели.





Активісти зробили барикаду, щоб завадити вивезенню фігурантів справи.

Суд оточено спецпризначенцями, повідомляє активіст Сергій Стерненко у Facebook.





Мефьодов і Долженков були серед 20 антимайданівців, яких звинувачували в організації і участі в масових заворушеннях, що відбулися 2 травня 2014 року в центрі Одеси, – але цю групу міський суд Чорноморська 18 вересня виправдав.

