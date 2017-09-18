Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд заарештував виховательку табору "Вікторія" без права застави

Понеділок, 18 вересня 2017, 22:48

Київський районний суд Одеси заарештував без права внесення застави підозрювану в порушенні правил пожежної безпеки виховательку дитячого табору "Вікторія" в Одесі.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду.

"Київський районний суд Одеси узяв під варту вихователя (відповідального за пожежну безпеку) комунального позашкільного навчального закладу "ОГД ОСК "Вікторія ", якого підозрюють у скоєнні кримінального злочину, передбаченого ч. 2 ст. 270 КК України, а саме порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, яке призвело до виникнення пожежі, що призвела до загибелі людей і матеріальних збитків у особливо великих розмірах", - сказано в повідомленні.

Слідчий суддя обрав щодо підозрюваної запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без права застави.

Установлено, що, відповідно до приписів, у червні співробітники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області провели перевірку території, будівель, споруджень, підсобних і побутових приміщень дитячого табору "Вікторія", у результаті якої відповідальній за пожежну безпеку потрібно вжити ряд заходів щодо дотримання вимог пожежної безпеки.

Також зазначено, що підозрювана, будучи ознайомленою із зазначеним приписами і будучи зобов'язаною виконати їх в повному обсязі, не вжила заходів для їхнього виконання.

Як відомо, раніше суд заарештував без права внесення застави підозрюваного в порушенні правил пожежної безпеки директора дитячого табору "Вікторія" в Одесі.

У ніч на 16 вересня 3 дитини загинули в результаті пожежі в дитячому спортивно-оздоровчому таборі "Вікторія" в Одесі.

Українські новини

"Українська правда" в Threads

Теми: судОдеса
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
суд
Грета Тунберг постане перед судом за непокору поліції
Адвокат загиблого Гуменюка не вірить, що той сам себе підірвав
Вибух у суді Києва: підозрюваний зачинився всередині конвойного приміщення
Останні новини
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:09
доповненоУ Києві в ТРЦ сталася пожежа в дитячій кімнаті, евакуювали 200 людей
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
16:42
Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС
Усі новини...
Реклама: