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Минобороны РФ признало залп вертолетов. "Но в другое время"

Вторник, 19 сентября 2017, 12:58

Минобороны России подтвердило случайный залп ракетами из вертолета не по цели, однако заявляет, что ошибка произошла "в другой период времени".

Об этом заявила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО), которую цитирует РИА Новости.

"Восемнадцатого сентября в рамках розыгрыша эпизода практических действий учений "Запад-2017" никаких происшествий, связанных с работой армейской авиации, не было… Все сообщения в социальных сетях о "залпах по толпе журналистов", "большом количестве тяжелораненых" – намеренная провокация или чья-то персональная глупость", - сказано в релизе.

В ЗВО отметили, что на опубликованных в социальной сети видеокадрах "зафиксирован случай, произошедший в другой период времени, когда экипажи вертолетов армейской авиации в рамках летно-тактического учения отрабатывали упражнение по поражению наземных целей".

"Системой наведения одного из вертолетов был совершен ошибочный захват цели. В результате попадания неуправляемой ракеты получил повреждения один из грузовых автомобилей без людей", - добавили в пресс-службе.

При этом в сообщении не указывается, когда именно произошел инцидент.

В свою очередь Conflict Intelligence Team заявляет, что инцидент произошел 16 сентября. CIT опубликовала отчет о происшествии, не указав источник этой информации.

Перед этим СМИ сообщили, что на полигоне Лужский во время учений вертолет  Ка-52 случайно обстрелял ракетами машины, рядом с которыми находились люди. По данным СМИ, один или двое человек оказались в больнице. Информация о дате отличается. СМИ называли период с 16 до 18 сентября.

Учения "Запад-2017" начались 14 сентября. Учения проходят также на полигоне Лужский, где и произошел инцидент, по информации российских СМИ. 

Темы: Росcия
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