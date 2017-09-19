Саакашвілі стане "селекціонером", щоб оновити Раду "спартанцями"

Міхеїл Саакашвілі планує відібрати 300 порядних кандидатів у нову Верховну Раду в усіх регіонах України.

Про це він сказав на брифінгу під Адміністрацією президента 19 вересня.

"У нас є конкретна програма. Ми зберемо 300 нормальних "спартанців" – депутатів, які будуть мати більшість у Верховній Раді, які підпишуть угоду з народом, що вони там лише на одну каденцію, зроблять реформу – і підуть з політики", – заявив Саакашвілі.

"У нас буде нова Верховна Рада, нові люди. Треба знайти 10 порядних людей у кожному регіоні – це небагато. Я буду займатися селекціонуванням. Я буду займатися підбором цих людей, я буду їм допомагати – молоді, новому поколінню, прийти до влади", – сказав він.

Лідер "Руху нових сил" повідомив, що він не планує залишатися надовго у Києві, у неділю буде в регіонах.

Саакашвілі запевнив, що не претендує на владні кабінети: "Мені посади не потрібні. Я мав різні посади, різні пропозиції від Порошенка. Я від них відмовився. Я відмовився від прем’єрства мінімум два чи три рази. Я не хотів бути просто для піару".

"Коли буде 300 нових депутатів і буде закон про імпічмент я хочу подивитися, як будь-який президент буде ігнорувати вимоги народу", – сказав він.

"Закон про імпічмент, закон про недоторканність, закон про відкликання депутатів, угода депутатів, що вони там (у Верховній Раді) тільки на один термін – на цьому все закінчиться. Вони мають втілити реформи – й піти додому, піти в історію", – наголосив Саакашвілі.

Він зізнався: "Я дві каденції закінчив у Грузії – я дуже пишаюся, що став частиною історії, мені більше нічого не потрібно".

Саакашвілі знову запевнив, що в нього немає особистого конфлікту з чинним президентом, але той його боїться.

"Коли Порошенко казав: "Я його запросив, а він займався піаром!", – якраз він мене запросив для піару, а я хотів займатися справжніми справами. Зараз він (Петро Порошенко) все зробив, щоб мене тут з вами не було", – заявив він.

На запитання про невисокі рейтинги Саакашвілі відповів: "Це брехня бариг. Якщо мне підтримують тільки 2% – чому Порошенко так мене боїться? Він сам не вірить у цю брехню. Це міф. У Вінниці, коли ми пішли на фонтани "Рошену" – це був тріумф! Один раз я вам раджу піти зі мною до народу – а потім поговоримо про мої 2%".

"Людей із двома відсотками так не бояться. Він (Порошенко) дуже добре знає, на що я здатен і яка за нами стоїть сила – не тому, що це я, а тому що народ України дуже рішучо зараз налаштований", – сказав політик.

При цьому Саакашвілі вважає, що зараз Майдан повторитися не може, а бунти й революція Україні не потрібні.

Олена Рощенко, УП