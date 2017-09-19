Саакашвили станет "селекционером", чтобы обновить Раду "спартанцами"

Михэил Саакашвили планирует отобрать 300 порядочных кандидатов в новую Верховную Раду во всех регионах Украины.



Об этом он сказал на брифинге под Администрацией президента 19 сентября.



"У нас есть конкретная программа. Мы соберем 300 нормальных "спартанцев" – депутатов, которые будут иметь большинство в Верховной Раде, которые подпишут соглашение с народом, что они там только на одну каденцию, сделают реформу – и уйдут из политики", – заявил Саакашвили.



"У нас будет новая Верховная Рада, новые люди. Надо найти 10 порядочных людей в каждом регионе – это немного. Я буду заниматься селекцией. Я буду заниматься подбором этих людей, я буду им помогать – молодежи, новому поколению, прийти к власти", – сказал он.



Лидер партии "Рух нових сил" сообщил, что он не планирует оставаться надолго в Киеве, в воскресенье будет в регионах.



Саакашвили заверил, что не претендует на властные кабинеты: "Мне должности не нужны. Я имел различные должности, различные предложения от Порошенко. Я от них отказался. Я отказался от премьерства минимум два или три раза. Я не хотел быть просто для пиара".



"Когда будет 300 новых депутатов и будет закон об импичменте, я хочу посмотреть, как любой президент будет игнорировать требования народа", – сказал он.



"Закон об импичменте, закон о неприкосновенности, закон об отзыве депутатов, соглашение депутатов, что они там (в Верховной Раде) только на один срок – на этом все закончится. Они должны воплотить реформы – и уйти домой, уйти в историю", – подчеркнул Саакашвили.

Он признался: "Я две каденции закончил в Грузии – я очень горжусь, что стал частью истории, мне больше ничего не нужно".



Саакашвили вновь заверил, что у него нет личного конфликта с действующим президентом, но тот его боится.



"Когда Порошенко сказал: "Я его пригласил, а он занимался пиаром!", – как раз он меня пригласил для пиара, а я хотел заниматься настоящими делами. Сейчас он (Петр Порошенко) все сделал, чтобы меня здесь с вами не было", – заявил он.



На вопрос о невысоких рейтингах Саакашвили ответил: "Это ложь барыг. Если меня поддерживают только 2% – почему Порошенко так меня боится? Он сам не верит в эту ложь. Это миф. В Виннице, когда мы пошли на фонтаны "Рошена" – это был триумф! Я вам советую разок пойти со мной к народу – а потом поговорим о моих 2%".



"Людей с двумя процентами так не боятся. Он (Порошенко) очень хорошо знает, на что я способен и какая за нами стоит сила – не потому, что это я, а потому что народ Украины очень решительно сейчас настроен" – сказал политик.

При этом Саакашвили считает, что сейчас Майдан повториться не может, а бунты и революции Украине не нужны.

Алена Рощенко, УП