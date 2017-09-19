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Справа Пашинського: ЄСПЛ розгляне скаргу Хімікуса про закриття справи

Вівторок, 19 вересня 2017, 18:10

Європейський суд з прав людини розгляне скаргу пораненого народним депутатом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським В'ячеслава Хімікуса про рішення Генеральної прокуратури закрити цю справу.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook адвокат Хімікуса Марина Паринова

"Європейський суд з прав людини прийняв скаргу Хімікуса на неефективне розслідування і визнав її пріоритетною", - написала вона.

У листі з ЄСПЛ, яке оприлюднила адвокат, зазначено, що справа підпадає під категорію пріоритетного розгляду.

 

Як відомо, 31 грудня 2016 року в лісі біля одного із сіл Васильківського району Київської області стався конфлікт між нардепом від "Народного фронту" Сергієм Пашинським і місцевим жителем В'ячеславом Хімікусом. В ході конфлікту Пашинський вистрілив Хімікусу в ногу з пістолета. Хімікус вдарив Пашинського пляшкою по голові.

Депутат заявив, що нападником був саме Хімікус, а той, у свою чергу, стверджує зворотне.

У лютому цього року Печерський райсуд Києва визнав Хімікуса потерпілим.

Однак уже в серпні Генеральна прокуратура закрила справу щодо нардепа Пашинського.

Українська правда

Теми: ПашинськийГенпрокуратураправа людини
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