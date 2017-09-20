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Матір викраденого у Криму Параламова викликали до ФСБ

Середа, 20 вересня 2017, 00:01
Матір викраденого у Криму Параламова викликали до ФСБ

До управління російської ФСБ у Криму викликали Пакізе Параламову – матір кримчанина Рената Параламова, якого 14 вересня знайшли зі слідами побоїв після обшуків і зникнення.

Про це повідомив адвокат Еміль Курбедінов в коментарі Крим.Реалії.

Він розповів, що Параламову чекають на прийом о 16:30 20 вересня. Курбедінов зазначив, що "нічого конкретного" матері Параламова не повідомили.

"Мені складно сказати, з ким саме вона (Пакізе Параламова – ред) завтра розмовлятиме. Цілком можливо, що з нею розмовлятиме який-небудь рядовий співробітник ФСБ, а не Палагін (начальник управління ФСБ у Криму – ред). На цю зустріч я піду разом із нею", – розповів Курбедінов.

Пакізе Параламова
Пакізе Параламова

Російські силові структури поки ситуацію не коментують.

Вранці 13 вересня в кримському селищі Нижньогірське в будинку Параламова провели обшук, який силовики назвали "обстеженням і слідчими діями".

Адвокат Курбедінов припустив, що "обстеження" може бути пов'язане з релігійною активністю Параламова. За словами очевидців, люди в масках без розпізнавальних знаків на формі відвезли Параламова в невідомому напрямку. Пізніше стало відомо про вилучення книги і ноутбука з дому Параламова.

За словами адвоката, після обшуку силовики забрали Параламова із собою, імовірно, в управління ФСБ Росії по Криму в Сімферополі.

14 вересня він знайшовся на автостанції в Сімферополі зі слідами тортур на тілі.

Адвокат Курбедінов заявив, що Параламов проходитиме судмедекспертизу.

15 вересня Курбедінов, який разом із родичами Параламова перебував в управлінні ФСБ Росії по Криму повідомив, що вони впізнали одного з учасників викрадення Рената Параламова серед відвідувачів кримського управління ФСБ Росії.

Після анексії Росією Криму на півострові ФСБ проводить регулярні обшуки й допити журналістів, активістів, громадських діячів. Правозахисники характеризують це як "боротьбу з інакомисленням".

Теми: Кримокупаціякримські татари
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