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Глава Сил оборони Естонії: Росія готова напасти на Білорусь

Середа, 20 вересня 2017, 06:43

Росія готова до військового втручання і в Білорусі, подібно до того, як вона це зробила в Україні, якщо політична ситуація там зміниться в небажаному для Росії напрямку.

Таку думку висловив глава Сил оборони Естонії генерал Ріхо Террас в інтерв'ю ERR.

"Завдання навчань "Запад" і інших спільних військових навчань - максимально пов'язати білоруські збройні сили з російськими. Мета - паралізувати здатність білоруських військових діяти самостійно", - заявив Террас, відповідаючи на питання чому Росія проводить військові навчання разом з Білоруссю.

На його думку, подібно до України, Росія планує військові кроки проти Білорусі, якщо політична ситуація там зміниться. Російські збройні сили і структури безпеки ведуть підготовку до того, щоб в разі необхідності втрутитися і провести військову операцію в Білорусі.

"Планування операції розпочалося в 2014 році", - заявив він.

Терас також вважає, що масштаб навчань "Запад-2017" не відповідає заявам про те, що це відпрацювання антитерористичної операції.

"У навчаннях беруть участь різні військові округи, Балтійський і Північний флот, ракетні війська. Якщо все це є антитерористичною операцією, то це очевидне перебільшення", - заявив Террас.

Нагадаємо, спільні російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" мають завершитись  20 вересня.

У Росії стверджують, що в навчаннях беруть участь близько 12 700 військовослужбовців, однак, військові НАТО підозрюють, що в "Запад-2017" задіяні від 70 до 100 тисяч військових.

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Теми: РосіяБілорусьЕстонія
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