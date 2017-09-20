Глава Сил обороны Эстонии: Россия готова напасть на Беларусь

Россия готова к военному вмешательству и в Беларуси, подобно тому, как она это сделала в Украине, если политическая ситуация там изменится в нежелательном для России направлении.

Такое мнение высказал глава Сил обороны Эстонии генерал Рихо Террас в интервью ERR.

"Задача учений "Запад" и других совместных военных учений – максимально связать белорусские вооруженные силы с российскими. Цель – парализовать способность белорусских военных действовать самостоятельно", - заявил Террас, отвечая на вопрос почему Россия проводит военные учения "Запад" вместе с Белоруссией.

По его мнению, подобно Украине, Россия планирует военные шаги против Беларуси, если политическая ситуация там изменится. Российские вооруженные силы и структуры безопасности ведут подготовку к тому, чтобы в случае необходимости вмешаться и провести военную операцию в Беларуси.

"Планирование операции началось в 2014 году", - заявил он.

Террас также считает, что масштаб проводимых учений "Запад-2017" не соответствует заявлениям о том, что это отработка антитеррористической операции.

"В учениях принимают участие различные военные округи, Балтийский и Северный флот, ракетные войска. Если все это является антитеррористической операцией, то это очевидное преувеличение", - заявил Террас.

Напомним, совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2017" должны завершиться 20 сентября.

В России утверждают, что в учениях принимают участие около 12 700 военнослужащих, однако, военные НАТО подозревают, что в "Запад-2017" задействованы от 70 до 100 тысяч военных.

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