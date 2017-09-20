Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Помічники депутата-утікача Онищенка отримують зарплатню

Середа, 20 вересня 2017, 12:43

Депутат Олександр Онищенко, який утік з України через розслідування НАБУ, не отримує зарплатню у 2017 році, водночас його помічникам заробітна платня виплачується.

Про це йдеться у відповіді заступника керівника апарату Верховної Ради Бондаря, копія якої передана Українській правді експертом з протидії корупції Глібом Канєвським.

Згідно із відповіддю, Онищенку у 2017 році не нараховувалась ані зарплатня, ані відпусткні, ані витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень.

При цьому помічнику-консультанту на оплатній основі Віктору Васильовичу Гринчуку нарахована та виплачена зарплатня у сумі 22540 гривень за період з 1 січня по 1 вересня. Він не отримував оплати відпустки. Гринчук крім того, що є помічником Онищенка, є депутатом Київської облради. Він входить до фракції "Батьківщини".

Помічник-консультант Онищенка – Юлія Сеник, яка також працює на ICTV, отримала 26967,5  гривень у 2017 році, а також 7179,31 гривень відпускних.

Згідно з даними сайту ВР, і Гринчук, і Сеник працюють помічниками Онищенка за строковим трудовим договором на постійній основі.

Інший помічник Онищенка – Валерій Колюх, який працює за строковим трудовим договором за сумісництвом, отримав у 2017 році 67510,23 гривень і відпускні в розмірі 3228,37.

Раніше Колюх працював помічником Володимира Сівковича і Володимира Олійника.

 

Як відомо, Онищенка звинувачують в організації схеми по перепродажу купленого у держкомпаній газу своїм же фірмам за заниженими цінами. Збитки оцінюються у суму понад 1,6 млрд гривень.

5 липня 2016 Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт депутата Онищенка. На момент голосування нардеп уже втік за кордон.

Він утік із України 2016 року і перебуває в розшуку. Хоча Інтерпол відмовився оголошувати Онищенка в міжнародний розшук.

Читайте також

Олександр Онищенко: Проти мене працює серйозне американське лобі

Газова справа Онищенка. Інструкція з управління парламентом

Оксана Коваленко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Онищенко
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Франція налаштована допомагати Україні виготовляти зброю – глава МЗС

інфографікаПрезидентом Тайваню стане скептик Китаю

Повітряні сили пояснили, чому винищувачі F-16, а не штурмовики А-10, є пріоритетом для України

відеоКулеба обговорив з французьким колегою постачання систем ППО, ракет та дронів

фотоДо Києва прибув новий глава МЗС Франції

Масована атака 13 січня: РФ випустила 40 ракет і БПЛА, більшість – не досягла цілей

Усі новини...
Онищенко
УП знайшла нардепа-втікача Онищенка в Куршевелі
Ексдепутат-утікач Онищенко отримав громадянство Північної Македонії
ВАКС арештував стайню Онищенка в Німеччині
Останні новини
17:53
Блінкен на зустрічі з топ-дипломатом компартії Китаю обговорив війну в Україні
17:52
доповненоУ Києві евакуювали ТРЦ через пожежу, є постраждала
17:39
Туреччина завдала ударів по курдських бойовиках у Сирії та Іраку
17:33
Прем'єр Польщі: Не дозволю нікому в уряді будувати позицію на антиукраїнських настроях
17:30
Українська "Вікіпедія" є 14-ю у світі за кількістю статей
17:23
Росія планує побудувати сміттєзвалища на окупованих територіях України – спротив
17:15
фотоРакетна атака РФ: у Чернігові пошкоджено понад 20 будинків і магазини
17:08
Діти, які живуть ближче до природи, мають більш міцні кістки – вчені
17:00
Повітряні сили про результати атаки РФ 13 січня: Ракети гірше летять, українська РЕБ діє
16:57
В австрійській компанії, яка працює у РФ розкритикували експорт українського цукру в ЄС
Усі новини...
Реклама: