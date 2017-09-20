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В Одесі активісти прорвалися у міськраду і вимагають Порошенка

Середа, 20 вересня 2017, 12:52

Активісти за підтримки прокурора Одеської області Олега Жученка та начальника обласної поліції Дмитра Головіна пройшли в будівлю Одеської міськради.

Про це повідомило інформагентство "Інтерфакс-Україна".

"Активісти, які за підтримки прокурора Одеської області Олега Жученка та начальника облполіціі Дмитра Головіна пройшли в будівлю Одеської міськради, не знайшли там депутатів міських зборів і мера Геннадія Труханова", - відзначило інформагентство.

Після цього активісти зажадали візиту президента до Одеси, а також перевиборів в місті.

Як повідомлялося, вранці 20 вересня під будівлею одеської мерії, де почалася сесія, зібралися приблизно 500 осіб.

Близько 11 години відбулася запекла бійка біля бічного входу будівлі. Втрутилися патрульні, дісталося і журналістам. У сесії оголосили перерву.

Після цього на площі запалили фальшфаєри і скандували "Труханов геть!".

Теми: ОдесаПорошенко
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