ГПУ конфіскує 200 мільйонів доларів, вкрадених Януковичем
Генеральна прокуратура планує офіційно оголосити спецконфіскацію 200 мільйонів доларів США з розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем коштів.
Про це заявив генеральній прокурор України Юрій Луценко під час засідання парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС, який проходить у Дніпрі, повідомляє кореспондент "Укрінформу".
"Через день ми офіційно оголошуємо про спецконфіскацію ще 200 мільйонів, а через місяць - ще. Ми постійно працюємо над тим, щоб повернути вкрадені у народу гроші", - сказав Луценко.
За його словами, ГПУ вже повернула до держбюджету 1,5 мільярда доларів, розкрадених Януковичем.
"Це найбільша спецконфіскація в історії Європи, а, можливо, й світу", - заявив Луценко.
Він також додав, що збитки, які завдав Янукович Україні юридично, експертно підтверджені і складають 40 мільярдів доларів США.
Луценко наголосив на тому, що як юридичну, так і фінансову відповідальність окрім екс-президента Януковича, який наразі є в судовому процесі за підозрою в державній зраді, мають понести також екс-прем'єр-міністр Микола Азаров разом із сином та профільні міністри.
"Усі доступні нам кошти будуть повертатися в український бюджет. Це, на мою думку, головний результат діяльності прокуратури - відповідальність колишніх і притягнення до відповідальності нинішніх державних службовців та керівників різного рівня української держави", - сказав генпрокурор.
Він додав, що наразі розслідування завершено і переходить в стадію судових засідань. Також Луценко сказав, що за місяць до кінця року прокуратура передасть в суди всіх фігурантів "групи Януковича", яких звинувачують у фінансових злочинах.
Раніше Луценко повідомляв, що в Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".
Українська правда