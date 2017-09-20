ГПУ конфіскує 200 мільйонів доларів, вкрадених Януковичем

Генеральна прокуратура планує офіційно оголосити спецконфіскацію 200 мільйонів доларів США з розкрадених колишнім президентом Віктором Януковичем коштів.

Про це заявив генеральній прокурор України Юрій Луценко під час засідання парламентського комітету Асоціації Україна-ЄС, який проходить у Дніпрі, повідомляє кореспондент "Укрінформу".

"Через день ми офіційно оголошуємо про спецконфіскацію ще 200 мільйонів, а через місяць - ще. Ми постійно працюємо над тим, щоб повернути вкрадені у народу гроші", - сказав Луценко.

За його словами, ГПУ вже повернула до держбюджету 1,5 мільярда доларів, розкрадених Януковичем.

"Це найбільша спецконфіскація в історії Європи, а, можливо, й світу", - заявив Луценко.

Він також додав, що збитки, які завдав Янукович Україні юридично, експертно підтверджені і складають 40 мільярдів доларів США.

Луценко наголосив на тому, що як юридичну, так і фінансову відповідальність окрім екс-президента Януковича, який наразі є в судовому процесі за підозрою в державній зраді, мають понести також екс-прем'єр-міністр Микола Азаров разом із сином та профільні міністри.

"Усі доступні нам кошти будуть повертатися в український бюджет. Це, на мою думку, головний результат діяльності прокуратури - відповідальність колишніх і притягнення до відповідальності нинішніх державних службовців та керівників різного рівня української держави", - сказав генпрокурор.

Він додав, що наразі розслідування завершено і переходить в стадію судових засідань. Також Луценко сказав, що за місяць до кінця року прокуратура передасть в суди всіх фігурантів "групи Януковича", яких звинувачують у фінансових злочинах.

Раніше Луценко повідомляв, що в Швейцарії знайшли банківську комірку з великою кількістю золота, яка належить людині із "сім’ї Януковича".

Українська правда