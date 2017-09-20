ГПУ конфискует 200 миллионов долларов, украденных Януковичем

Генеральная прокуратура планирует официально объявить спецконфискацию 200 миллионов долларов США, похищенных бывшим президентом Виктором Януковичем.

Об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время заседания парламентского комитета Ассоциации Украина-ЕС, который проходит в Днепре, сообщает корреспондент "Укринформа".

"Через день мы официально объявляем о спецконфискации еще 200 миллионов долларов, а через месяц - еще. Мы постоянно работаем над тем, чтобы вернуть украденные у народа деньги", - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ уже вернула в госбюджет 1,5 миллиарда долларов, похищенных Януковичем.

"Это самая большая спецконфискация в истории Европы, а, возможно, и мира", - заявил Луценко.

Он также добавил, что убытки, которые нанес Янукович Украине, юридически и экспертно подтверждены и составляют 40 миллиардов долларов США.

Луценко отметил, что как юридическую, так и финансовую ответственность кроме экс-президента Януковича, который сейчас находится в судебном процессе по подозрению в государственной измене, должны понести также экс-премьер-министр Николай Азаров вместе с сыном и профильные министры.

"Все доступные нам средства будут возвращаться в украинский бюджет. Это, по моему мнению, главный результат деятельности прокуратуры - ответственность бывших и привлечения к ответственности нынешних государственных служащих и руководителей разного уровня украинского государства", - сказал генпрокурор.

Он добавил, что в настоящее время расследование завершено и переходит в стадию судебных заседаний. Также Луценко сказал, что за месяц до конца года прокуратура передаст в суды всех фигурантов "группы Януковича", которых обвиняют в финансовых преступлениях.

Ранее Луценко сообщал, что в Швейцарии нашли банковскую ячейку с большим количеством золота, которая принадлежит человеку из "семьи Януковича".

Украинская правда