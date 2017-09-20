У житловому будинку Миколаєва стався вибух

7 осіб госпіталізовані у результаті вибуху в одноповерховому 4-квартирному житловому будинку по вулиці Севастопольській у Миколаєві.

Про це повідомляють "Українські Новини" з посиланням на начальника управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Миколаївської міської ради Олександра Герасименя.

Фото Миколаївської міськради

"Газові прилади були вимкнені. Малоймовірно, що це був вибух газу. Зараз розглядається версія вибуху якоїсь суміші або пороху. У будинку зруйновані внутрішні перегородки, утворилися тріщини на зовнішній стіні", - повідомив Герасименя.

Фото Миколаївської міськради

На місці події працює воєнізований аварійно-рятувальний загін, який зміцнює будівлю, щоб вона не зруйнувалося повністю.

Фото Миколаївської міськради

Пізніше ввечері прес-секретар Миколаївської міськради Вікторія Олійник повідомила УП, що через вибух постраждала одна людина. Вона госпіталізована.

Крім того, за її словами, в розселенні потребують 7 осіб, з яких 1 - в лікарні, 4 залишаться у родичів, а 2 вже поселені в гуртожиток.

Як відомо, раніше повідомлялося, що в результаті вибуху постраждав один чоловік.