В жилом доме Николаева произошел взрыв

7 человек госпитализированы из-за взрыва в одноэтажном 4-квартирном жилом доме по улице Севастопольской в Николаеве.

Об этом сообщают "Українські Новини" со ссылкой на начальника управления по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения Николаевского городского совета Александра Герасименю.

Фото нИКОЛАЕВСКОГО ГОРСОВЕТА

"Газовые приборы были выключены. Маловероятно, что это был взрыв газа. Сейчас рассматривается версия взрыва какой-то смеси или пороха. В доме разрушены внутренние перегородки, образовались трещины на наружной стене", - сообщил Герасименя.

Фото нИКОЛАЕВСКОГО ГОРСОВЕТА

На месте происшествия работает военизированный аварийно-спасательный отряд, который укрепляет здание, чтобы оно не разрушилось полностью.

Фото нИКОЛАЕВСКОГО ГОРСОВЕТА

Позже вечером пресс-секретарь Николаевского горсовета Виктория Олейник сообщила УП, что из-за взрыва пострадал один человек. Он госпитализирован.

Кроме того, по ее словам, в расселении нуждаются 7 человек, из которых 1 - в больнице, 4 останутся у родственников, а 2 уже поселены в общежитие.

Как известно, ранее сообщалось, что в результате взрыва пострадал мужчина.