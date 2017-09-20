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У Запоріжжі хочуть показати фільм пропаганди РФ про "кримську весну". Виправлено

Середа, 20 вересня 2017, 17:00

На сайті запорізького кінотеатру "Довженко" www.dovzhenko.zp.ua проанонсували російський пропагандистський фільм про "кримську весну".

Про це повідомляє місцевий новинний портал "061", з посиланням на кінотеатр.

Видання вказує, що на сайті муніципального кінотеатру "Довженко" опублікували анонс російського фільму про "кримську весну", в якому описуються події 2014 року під час захоплення Криму російськими окупантами.

 

На сайті кінотеатру в розділі "Новинки кіно", вказується, що фільм "Крим" знятий в 2017 році російським режисером.

 

"Режисер фільму, Олексій Піманов, з 2014 року є персоною нон-грата в Україні як пропагандист Кремля. У фільмі "Крим" показана російська точка зору на події березня 2014 року, а одним із спонсорів фільму стало Міністерство оборони Росії. Піманов особисто знайомий з міністром оборони Сергієм Шойгу, і, за його словами, ідея створення цього фільму належить саме йому. А анексію Криму в цьому фільмі називають "кримською весною"", - зазначено в публікації.

У виданні уточнюють, що їх кореспондентам не вдалося додзвонитися до керівництва кінотеатру за коментарем про намір показувати пропагандистський фільм

Його прем'єра запланована на 28 вересня.

Пізніше адміністратор сайту кінотеатру повідомив "Українській правді", що зараз офіційний сайт кінотеатру www.dov.zp.ua і тепер до наповнення сайту www.dovzhenko.zp.ua кінотеатр не має ніякого стосунку.

Українська правда

Теми: РосіяпропагандаЗапоріжжякіно
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