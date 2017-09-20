В Запорожье хотят показать фильм пропаганды РФ о "крымской весне". Исправлено

На сайте запорожского кинотеатра "Довженко" проанонсировали российский пропагандистский фильм о "крымской весне".

Об этом сообщает местный новостной портал "061", со ссылкой на кинотеатр.

Издание указывает, что на сайте муниципального кинотеатра "Довженко" опубликовали анонс российского фильма о "крымской весне", в котором описываются события 2014 года во время захвата Крыма российскими оккупантами.

На сайте кинотеатра в разделе "Новинки кино", указывается, что фильм "Крым" снят в 2017 году российским режиссером.

"Режиссер фильма, Алексей Пиманов, с 2014 года является персоной нон-грата в Украине как пропагандист Кремля. В фильме "Крым" показана российская точка зрения на события марта 2014 года, а одним из спонсоров фильма стало Министерство обороны России. Пиманов лично знаком с министром обороны Сергеем Шойгу, и, по его словам, идея создания этого фильма принадлежит именно ему. А аннексию Крыма в этом фильме называют "крымской весной"", - указано в публикации.

В издании уточняют, что их корреспондентам не удалось дозвониться до руководства кинотеатра за комментарием о намерении показывать пропагандистский фильм.

Его премьера запланирована на 28 сентября.

Позже администратор сайта кинотеатра сообщил "Украинской правде", что сейчас официальный сайт кинотеатра www.dov.zp.ua и теперь к наполнению сайта www.dovzhenko.zp.ua кинотеатр не имеет никакого отношения.

Украинская правда