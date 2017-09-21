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У Запоріжжі не будуть показувати фільм про "кримську весну"

Четвер, 21 вересня 2017, 09:32

Запорізький кінотеатр ім. Довженка не планував показувати російський пропагандистський фільм про "кримську весну", анонс картини опублікований на сайті, що не має відношення до кінотеатру.

Про це "Українській правді" повідомив адміністратор сайту кінотеатру ім. Довженка Іван.

"Ні, звичайно. Ми не будемо показувати цей фільм. Його анонсував зовсім інший сайт, який не має відношення до кінотеатру", - сказав Іван.

Він зазначив, що раніше кінотеатр Довженка співпрацював з порталом www.dovzhenko.zp.ua, але зараз офіційний сайт кінотеатру www.dov.zp.ua.

"Дійсно, ми 10 років працювали з цим сайтом і 10 років наповнювали його. Але доменне ім'я кінотеатру ніколи не належало. Десь півроку тому або навіть більше ми повністю втратили контроль над цим сайтом. Власники домену просто переключили на нього свій сайт, і далі ми втратили контроль. Після цього ми створили www.dov.zp.ua, і тільки за інформацію на ньому ми несемо відповідальність", - сказав Іван. 

 
скриншот з сайту кінотеатру 

Він припустив, що www.dovzhenko.zp.ua для того, щоб розкрутити свій сайт просто наповнює його інформацією про всі фільми, які будуть виходити в Україні і Росії найближчим часом.

Як відомо, раніше місцевий новинний портал "061" повідомив, що на сайті запорізького кінотеатру "Довженко" проанонсували російський фільм про "кримську весну", в якому описуються події 2014 року під час захоплення Криму російськими окупантами.

 Ірина Балачук, УП

Теми: ЗапоріжжякультураКримокупація
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