Нардеп-радикал пропонує катувати журналістів хімпрепаратами
Нардеп від "Радикальної партії" Олег Купрієнко запропонував давати журналістам, що працюють у Раді, проносні ліки, причому робити це у неприродний спосіб.
Про це повідомила у Facebook журналіст Наталя Пономарів.
"На засіданні регламентного комітету парламенту (поважно звучить, правда?) прозвучала пропозиція купити пачку "Пургену" і по таблетці "засовувати журналістам в ср..ку", - написала вона.
В коментарях до її посту виклали відео цієї заяви, яке зробило "Громадське".
Купити пурген журналістам запропонував депутат від "Радикальної партії" Олег Купрієнко pic.twitter.com/6YdqiaXuXn— Hromadske.UA (@HromadskeUA) September 20, 2017
Як видно на записі, вислову Купрієнка передувало обговорення харчування депутатів у Верховній Раді. Народні обранці критикували журналістів, які працюють у парламенті, за те, що вони розповідають громадськості про надто низькі ціни в їдальні ВР, а в той самий час самі дуже полюбляють харчуватися в ній.
"Купіть упаковку "Пургену" і кожному журналісту по таблетці в ср..ку", - сказав на це нардеп з фракції Ляшка.
Така грубість обурила читачів цього допису. А колишній депутат Ради Віктор Уколов зробив важливе зауваження.
"Цікаво, що "Пурген" - це таблетки, і їх п'ють. Той, хто це заявив, явно має проблеми з уявою", - зазначив він.
Євген Кізілов, УП