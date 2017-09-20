Луценко заявив, що Саакашвілі потрібно оштрафувати

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що лідер партії "Рух нових сил", екс-глава Одеської обласної держадміністрації Міхеїл Саакашвілі повинен заплатити штраф за незаконний перетин держкордону України.

Про це він сказав на засіданні парламентського комітету асоціації Україна - ЄС в Дніпрі в середу.

"Це адміністративне порушення, за нього Саакашвілі потрібно заплатити штраф і оформити документи на перебування в Україні", - вважає Луценко.

Генпрокурор нагадав, що справу Саакашвілі розглядають в суді Львівської області, який ухвалить законне рішення. "Я в це не втручаюся", - зазначив він.

У той же час Луценко підкреслив, що ті, хто радив Саакашвілі і організовував його незаконний перетин держкордону, потрапляють під кримінальну відповідальність. Правоохоронні органи продовжують слідчі дії.

Саакашвілі відповів на заяву генпрокурора, назвавши його таким, що порушує закон.

"Генеральний прокурор України заявив, що я повинен заплатити штраф за незаконний перетин державного кордону. Це пряме порушення закону і відвертий тиск на суд з боку неправомірної особи", - написав він на Facebook.

Звертаючись до генпрокурора, Саакашвілі заявив: "Юрію Віталійовичу, ви як генеральний прокурор України не могли не чути про презумпцію невинуватості. Крім того, як посадова особа ви такими заявами прямо дискредитуєте судову систему України".

Також Саакашвілі припустив, що суд вже виніс рішення у його справі.

"Можливо, суд вже виніс рішення з цього приводу, і це рішення від мене приховують так само ретельно, як і рішення про позбавлення мене громадянства? Чи ви навпаки непрозоро натякнули судді, яким повинен бути вердикт?", - написав він.

Як повідомлялося, в липні президент Петро Порошенко позбавив Саакашвілі українського громадянства. 10 вересня Саакашвілі перетнув польсько-український кордон в оточенні прихильників, які фактично прорвали кордон. Під час інциденту постраждали 13 поліцейських і 9 прикордонників.

Держприкордонслужба склала 69 протоколів за ст.204-1 Кодексу про адміністративні правопорушення (незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону). 14 учасників подій (4 журналісти і 10 іноземців) повернулися в пункт пропуску, де підписали відповідні протоколи, також протокол був зачитаний Саакашвілі.

12 вересня в рамках розслідування кримінальних проваджень за фактами подій на ПП "Шегині" поліція Львівської області затримала п'ятьох активних їх учасників. Правоохоронці також встановили особи шести можливих організаторів порушення громадського порядку поблизу державного кордону, а також 32 активних учасників подій.

У середу суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб стосовно двох учасників подій на ПП "Шегині".

12 вересня співробітники Держприкордонслужби вручили Саакашвілі у Львові протокол про незаконний перетин кордону. Політик підписав його зі своїми запереченнями.

16 вересня Луценко запевняв, що Саакашвілі не буде виселений з України і не буде арештований у зв'язку з інцидентом на ПП "Шегині", поки у нього є посвідка на постійне проживання.

Інтерфакс-Україна