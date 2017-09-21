У Сирії були поранені троє російських військових

Троє російських військових отримали поранення в сирійській провінції Ідліб.

Про це повідомили в середу в Генштабі ЗС РФ, передає "ТАСС".

Відзначається, що вони були поранені в результаті прориву блокади в зоні деескалації "Ідліб".

"В результаті кільце оточення було прорвано і підрозділи Збройних сил Російської Федерації з боями без втрат вийшли в район розташування урядових військ. В ході операції отримали поранення троє військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.



Раніше агентство Reuters повідомило, що в Сирії за 2017 рік загинули щонайменше 40 російських військовослужбовців і приватних підрядників, незважаючи на офіційні заяви Росії про десятьох загиблих.