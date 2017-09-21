В Сирии были ранены трое российских военных

Трое российских военных получили ранения в сирийской провинции Идлиб.

Об этом сообщили в среду в Генштабе ВС РФ, передает "ТАСС".

Отмечается, что они были ранены в результате прорыва блокады в зоне деэскалации "Идлиб".

"В результате кольцо окружения было прорвано и подразделения Вооруженных сил Российской Федерации с боями без потерь вышли в район расположения правительственных войск. В ходе операции получили ранения трое военнослужащих", - говорится в сообщении.



Ранее агентство Reuters сообщило, что в Сирии за 2017 год погибли по меньшей мере 40 российских военнослужащих и частных подрядчиков, несмотря на официальные заявления России о десяти погибших.