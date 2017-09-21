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Омелян: Німецькі вживані електрички кращі ніж ті, що працюють в Україні

Четвер, 21 вересня 2017, 02:48

Німеччина повідомила про попередню згоду передати Україні вживані електрички.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в ефірі "5 каналу" в середу ввечері, передає "Інтерфакс-Україна".

"Переговори з Німеччиною тільки почалися, вона попередньо висловила готовність передати Україні певний рухомий склад. Якщо німці наполягатимуть на оплаті, подивимося, чого це коштує і зробимо це", - сказав він.

За його словами, в зазначеному німецькому рухомому складі необхідно буде замінити візки, оскільки вони розраховані на європейський шлях, будуть певні питання з напругою для електродвигунів, так як в Німеччині використовується інший їх тип.

"Але в підсумку ми матимемо абсолютно якісний рухомий склад і повірте, що вживані німецькі електрички в рази кращі за ті, що ми маємо сьогодні навіть після модернізації. Сьогоднішній ремонт, який проводиться, він проводиться комплексно, але кондиціонерів як і раніше немає, проблема з туалетами, якість матеріалів під великим питанням", - заявив Омелян.

Він також висловив надію, що цей проект вдасться реалізувати, "оскільки це хоч і тимчасове латання дірок, але це необхідно нашим громадянам, які користуються приміським транспортом".

Раніше повідомлялося, що Міністерство інфраструктури веде переговори з Німеччиною про надання вживаного рухомого складу для приміських електричок України.

Теми: Укрзалізниця
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