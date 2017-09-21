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Омелян: Немецкие б/у электрички лучше работающих в Украине

Четверг, 21 сентября 2017, 02:48

Германия сообщила о предварительном согласии передать Украине бывшие в употреблении электрички.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире "5 канала" в среду вечером, передает "Интерфакс-Украина".

"Переговоры с Германией только начались, она предварительно выразила готовность передать Украине определенный подвижной состав. Если немцы будут настаивать на оплате, посмотрим, чего это стоит и сделаем это", - сказал он.

По его словам, в указанном немецком подвижном составе необходимо будет заменить тележки, поскольку они рассчитаны на европейский путь, будут определенные вопросы с напряжением для электродвигателей, так как в Германии используется другой их тип.

"Но в итоге мы будем иметь абсолютно качественный подвижной состав и поверьте, бывшие в употреблении немецкие электрички в разы лучше чем то, что мы имеем сегодня даже после модернизации. Сегодняшний ремонт, который проводится, он проводится комплексно, но кондиционеров по-прежнему нет, проблема с туалетами, качество материалов под большим вопросом", - заявил Омелян.

Он также выразил надежду, что этот проект удастся реализовать, "поскольку это хоть и временное латание дыр, но это необходимо нашим гражданам, которые пользуются пригородным транспортом".

Ранее сообщалось, что министерство инфраструктуры ведет переговоры с Германией о предоставлении подержанного подвижного состава для пригородных электричек Украины.

Темы: Укрзализныця
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