В Запорожье не будут показывать фильм о "крымской весне"

Запорожский кинотеатр им. Довженко не планировал показывать российский пропагандистский фильм о "крымской весне", анонс картины опубликован на сайте, не имеющем отношения к кинотеатру.

Об этом "Украинской правде" сообщил администратор сайта кинотеатра им. Довженко Иван.

"Нет, конечно. Мы не будем показывать этот фильм. Его анонсировал совсем другой сайт, который не имеет отношения к кинотеатру", - сказал Иван.

Он отметил, что раньше кинотеатр Довженко сотрудничал с порталом www.dovzhenko.zp.ua, но сейчас официальный сайт кинотеатра www.dov.zp.ua.

"Действительно, мы 10 лет работали с этим сайтом и 10 лет наполняли его. Но доменное имя кинотеатру никогда не принадлежало. Где-то полгода назад или даже больше мы полностью потеряли контроль над этим сайтом. Владельцы домена просто переключили на него свой сайт, и дальше ми потеряли контроль. После этого ми создали www.dov.zp.ua, и только за информацию на нем мы несем ответственность", - сказал Иван.

скриншот с сайта кинотеатра

Он предположил, что www.dovzhenko.zp.ua для того, чтобы раскрутить свой сайт просто наполняет его информацией о всех фильмах, которые будут выходить в Украине и России в ближайшее время.

Как известно, ранее местный новостной портал "061" сообщил, что на сайте запорожского кинотеатра "Довженко" проанонсировали российский фильм о "крымской весне", в котором описываются события 2014 года во время захвата Крыма российскими оккупантами.

Ирина Балачук, УП