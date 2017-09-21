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Україна запропонувала ЄС нові види співпраці

Четвер, 21 вересня 2017, 11:01

Україна передала керівництву Євросоюзу нові ініціативи щодо довгострокової співпраці з ЄС.

Про це повідомив президент Петро Порошенко у своєму відеозверненні із США до учасників Українського фінансового форуму, який у четвер відкривається в Одесі.

"Як дорожню карту я розглядаю Угоду про асоціацію. Цей об'ємний документ – моя настільна книга, мій handbook. Але наші амбіції ідуть  значно далі. Українська сторона вже внесла на розгляд керівництва Євросоюзу нові ініціативи щодо стратегічного бачення довгострокового співробітництва. Це приєднання до Митного союзу ЄС, до Енергетичного союзу ЄС, до спільного авіаційного простору та єдиного цифрового ринку", - заявив він.

За словами президента, реалізація цих ініціатив перетворить східні кордони України на східні кордони Євросоюзу, і станеться це ще до того, як Україна де-юре приєднається до ЄС.

"Внаслідок такої стратегії ми максимально наблизимося до критеріїв членства в Європейському Союзі. Україна секторально інтегрується з ЄС, майже як будь-яка інша країна Євросоюзу", - зазначив він.

Порошенко наголосив, що це важливі орієнтири для довгострокового бізнес-планування Європи.

"Тож готуйте гроші і приходьте першими до країни, яка на наших очах стає частиною єдиного європейського ринку", - резюмував глава держави.

Як повідомлялося, Петро Порошенко зараз перебуває з візитом у США, де бере участь у сесії генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

11 липня Рада ЄС затвердила Угоду про асоціацію України та ЄС, таким чином Європейський Союз остаточно завершив ратифікацію Угоди. Це заключний етап процесу ратифікації, який дозволить розпочати повну імплементацію Угоди з 1 вересня 2017 року.

Євген Кізілов, УП

Теми: ПорошенкоЄСасоціаціяекономіка
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