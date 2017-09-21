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В штабі АТО уточнили втрати за 19 вересня

Четвер, 21 вересня 2017, 13:09

В Міністерстві оборони уточнюють, що 19 вересня у зоні проведення антитерористичної операції 1 військових зазнав поранень.

Про це на брифінгу в четвер повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.

"Надійшла уточнена інформація про втрати в лавах українських військ за позаминулу добу –  19 вересня. Додатково 1 український військовослужбовець дістав травму внаслідок ворожого обстрілу, який стався в Пісках", – сказав речник АТО.

Раніше в штабі АТО повідомляли, що доба 19 вересня у зоні АТО минула без втрат. Найгарячішою точкою на донецькому напрямку були Піски.

Валентина Романенко, УП

Теми: АТО
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