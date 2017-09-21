Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В штабе АТО уточнили потери за 19 сентября

Четверг, 21 сентября 2017, 13:09

В Министерстве обороны уточняют, что 19 сентября в зоне проведения антитеррористической операции 1 военный получил ранения.

Об этом на брифинге в четверг сообщил спикер Министерства обороны по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.

"Поступила уточненная информация о потерях в рядах украинских войск за позапрошлые сутки – 19 сентября. Дополнительно 1 украинский военнослужащий получил травму в результате вражеского обстрела, который произошел в Песках", – сказал спикер АТО.

Ранее в штабе АТО сообщали, что сутки 19 сентября в зоне АТО прошли без потерь. Самой горячей точкой на донецком направлении были Пески.

Валентина Романенко, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: АТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
АТО
Суд в Греции освободил ветерана АТО, задержанного по запросу Литвы
Президент обещает дать квартиры всем ветеранам АТО и ООС
Десять украинцев
Последние новости
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
23:07
Экономические новости 17 января: компенсации за уничтоженное жилье ограничили, турецкие банки разрывают отношения с российскими
Все новости...
Реклама: