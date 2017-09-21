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Вітренко програла апеляцію про конфіскацію 42 тисяч гривень

Четвер, 21 вересня 2017, 13:23

Апеляційний суд міста Києва не задовольнив скаргу керівника "Прогресивної соціалістичної партії України" Наталії Вітренко про конфіскацію 42 тисяч гривень внесків.

Про це повідомила прес-служба Національного агентства з питань запобігання корупції.

Раніше Печерський районний суд Києва визнав Вітренко винною у вчиненні адміністративного правопорушення за статтею 212-15 КУпАП - порушення встановленого законом отримання внесків політичною партією.

У червні суд зобов’язав конфіскувати в партії Вітренко 42,6 тис. грн партійних внесків та сплатити 1,7 тис. грн штрафу.

Як відомо, після аналізу звіту "Прогресивної соціалістичної партії України", співробітники НАЗК встановили, що членські внески та благодійні пожертвування здавали на партійних зборах, які проходили один раз на місяць. Згодом готівку вносили на банківський рахунок політичної сили.

Таким чином на рахунок партії від довіреної особи партії Вітренко протягом листопада-грудня 2016 року було зроблено 6 платежів на 42,6 тис. грн.

Теми: ВітренкосудНАЗК
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