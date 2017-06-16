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Суд конфіскував 42 тисячі гривень внесків партії Вітренко

П'ятниця, 16 червня 2017, 12:15

У партії Наталії Вітренко конфіскують 42,6 тисячі гривень партійних внесків.

Постановою Печерського районного суду Києва Вітренко визнано винною у вчиненні адміністративного правопорушення, повідомляє 16 червня Національне агентство з питань запобігання корупції.

За результатами аналізу звіту "Прогресивної соціалістичної партії України" про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за IV квартал 2016 року  працівники Департаменту з питань запобігання політичній корупції виявили факт отримання коштів з порушенням чинного законодавства.

Відповідно до документальної бази, зібраної співробітниками НАЗК, та складеного адмінпротоколу, членські внески та благодійні пожертвування здавалися на партійних зборах, які проходили  один раз на місяць, з подальшим внесенням готівкових коштів на банківський рахунок політичної сили.

Таким чином на поточний  рахунок партії від довіреної особи зазначеної політичної сили  протягом листопада-грудня 2016 року було зроблено 6 платежів на загальну суму 42 620 грн.

Вітренко провину не визнала, але суд дійшов висновку, що надані фактичні дані підтверджують вчинення адміністративного правопорушення.

Зокрема, частиною 8 статті 14 ЗУ "Про політичні партії в Україні" передбачено, що грошові внески на користь політичної партії здійснюються через банківські операції.

Судовою постановою  зобов’язано  стягнути з керівника партії Наталії Вітренко штраф у розмірі 1700 грн та конфіскувати 42 620 грн внесків, здійснених  на підтримку політичної партії.

У той же час сама голова ПСПУ Наталія Вітренко поспішила заявити, що вважає таке рішення "політичним замовленням влади" і звинуватила суд в упередженості.

Як повідомляє прес-служба партії, Вітренко має намір оскаржити вищеваказане рішення суду.

Українська правда

Теми: судВітренко
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