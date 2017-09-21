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Витренко проиграла апелляцию о конфискации 42 тысяч гривен

Четверг, 21 сентября 2017, 13:23

Апелляционный суд Киева не удовлетворил жалобу руководителя "Прогрессивной социалистической партии Украины" Натальи Витренко о конфискации 42 тысяч гривен взносов.

Об этом сообщила пресс-служба Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Ранее Печерский районный суд Киева признал Витренко виновной в совершении административного правонарушения по статье 212-15 КУоАП - нарушение установленного законом получения взносов политической партией.

В июне суд обязал конфисковать в партии Витренко 42,6 тыс. грн партийных взносов и уплатить 1,7 тыс. грн штрафа.

Как известно, после анализа отчета "Прогрессивной социалистической партии Украины", сотрудники НАПК установили, что членские взносы и благотворительные пожертвования сдавали на партийных собраниях, которые проходили один раз в месяц. Впоследствии наличные вносили на банковский счет политической силы.

Таким образом на счет партии от доверенного лица партии Витренко в течение ноября-декабря 2016 года было сделано 6 платежей на 42,6 тыс. грн.

Темы: ВитренкосудНАПК
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