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Депутати поскаржилися Апарату ВР на журналістів: Заважають поїсти

Четвер, 21 вересня 2017, 17:47

Депутати регламентного комітету на засіданні у середу озвучили ряд зауважень щодо перебування журналістів в стінах Верховної Ради.

Про це "Українській правді" розповів член комітету від фракції БПП Дмитро Лубінець.

"Ми не обговорювали обмеження, ми не обговорювали обмежений вхід – було питання, що за останній час тут є 4 тисячі акредитованих журналістів, в тому числі проросійських видань. Тому ми пропонували, що потрібно зробити аналіз, хто акредитований у ВР", – зазначив він.

Крім того депутати скаржилися на присутність журналістів у буфеті парламенту під час перерви.

"Були підняті народними депутатами зауваження, що в перерві між 12 і 12.30 неможливо пообідати, бо в цей же час дуже багато журналістів і всі столи зайняті – це перша проблема. А друга проблема, що всупереч забороні знімати, в їдальні дуже багато представників медіа не просто фотографують ціни, страви, а знімають, що конкретний депутат їсть, що в нього на тарілці", – зазначив Лубінець.

На уточнення кореспондента УП, чи готується з цього приводу новий законопроект щодо перебування журналістів у парламенті, Лубінець відповів:

"Це приймається не законом, а положенням. Положення готує апарат Верховної Ради, затверджує його Верховна Рада. Всі зауваження, які були озвучені на комітеті, представники апарату записали, чекаємо на їх положення", – пояснив він.

Як повідомлялось, 20 вересня на засіданні регламентного комітету Ради нардеп від "Радикальної партії" Олег Купрієнко запропонував давати журналістам, що працюють у Раді, проносні ліки, причому робити це у неприродний спосіб.

Вислову Купрієнка передувало обговорення харчування депутатів у Верховній Раді. Народні обранці критикували журналістів, які працюють у парламенті, за те, що вони розповідають громадськості про надто низькі ціни в їдальні ВР, а в той самий час самі дуже полюбляють харчуватися в ній.

Роман Кравець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" в Threads

Теми: Верховна РадаЗМІ
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