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Порошенко: США поддержали предложение Украины по миротворцам

Четверг, 21 сентября 2017, 18:43

Президент Петр Порошенко заявляет, что США поддержали предложение Украины о введении миротворцев на Донбасс.

Об этом он сказал 21 сентября в США на брифинге после встречи с американским президентом Дональдом Трампом.

Порошенко сказал, что "очень доволен" встречей со всей властной командой США, которая длилась около часа.

"Важная позиция, Соединенные Штаты Америки полностью поддержали предложения Украины, мои предложения, которые были озвучены еще в 2015 году, по размещению на востоке Украины, на оккупированной территории, миротворцев с мандатом Совета Безопасности ООН", - сказал президент.

"Я подчеркиваю и отмечаю: украинской позиции, которая предусматривает мандат на всю оккупированную территорию на Востоке Украины, включая неконтролируемый участок украинско-российской границы, что исключит проникновение войск и вооружения России и действительно будет служить цели мира", - отметил Порошенко.

Порошенко отметил несколько ключевых моментов встречи, в частности то, что стороны обсудили вопросы в сфере безопасности.

"Чрезвычайно важно, это общее видение нового качества сотрудничества в сфере безопасности между Украиной и США. Мы подробно обсудили подробно все направления расширения этого сотрудничества, начиная от сотрудничества с военной академией West-Point... и завершая сотрудничеством с Минобороны США и другими институтами", - сказал глава государства.

Порошенко также отметил, что речь шла и о сотрудничестве в экономической сфере, и сказал, что почувствовал "полную и очень мощную поддержку реформ в Украине и позитивную оценку усилий украинской власти".

Валентина Романенко, УП

Темы: СШАПорошенкомиротворцы
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