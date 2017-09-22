Тіллерсон: Ядерна зброя не принесе безпеки режиму КНДР

Ядерна зброя не забезпечить виживання режиму Північної Кореї.

Про це заявив держсекретар США Рекс Тіллерсон, передає Reuters.

"Північна Корея може думати, що ядерна зброя забезпечить виживання режиму. Правду кажучи, ядерна зброя, очевидно, тільки веде до більшої ізоляції, ганьби і скрути", - сказав Тіллерсон у Раді Безпеки ООН.

"Якщо Китай дійсно хоче денуклеаризації Корейського півострова з метою забезпечення стабільності та запобігання конфліктів в цьому чутливому регіоні прямо на своєму власному кордоні, зараз саме час працювати з усіма нами ..., щоб здійснити такий тиск на Північну Корею, який може змінити її стратегічні розрахунки, поки не стало надто пізно", - додав він.

Нагадаємо, Дональд Трамп під час свого першого виступу на Генасамблеї ООН заявив, що США готові повністю знищити Північну Корею, однак сподіваються, що до силових методів у конфлікті з КНДР вдаватись не доведеться.

Трамп також подякував Китаю та Росії за підтримку резолюції ООН щодо введення жорстких санкцій проти КНДР.

Як відомо, 11 вересня Рада Безпеки ООН схвалила нові санкції відносно Північної Кореї, але в резолюцію не включили найжорсткіші заходи, пропоновані адміністрацією президента США.

22 вересня Трамп підписав указ про додаткові санкції проти КНДР.