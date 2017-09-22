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Тиллерсон: Ядерное оружие не принесет безопасности режиму КНДР

Пятница, 22 сентября 2017, 05:30

Ядерное оружие не обеспечит выживание режима Северной Кореи.

Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон, передает Reuters.

"Северная Корея может думать, что ядерное оружие обеспечит выживание режима. По правде говоря, ядерное оружие очевидно только ведет к большей изоляции, позору и лишениям", - сказал Тиллерсон в Совете Безопасности ООН.

"Если Китай действительно хочет денуклеаризации Корейского полуострова в целях обеспечения стабильности и предотвращения конфликтов в этом чувствительном регионе прямо на своей собственной границе, сейчас самое время работать с всеми нами ..., чтобы оказать такое давление на Северную Корею, котрое может изменить ее стратегические расчеты, пока не стало слишком поздно", - добавил он.

Напомним, Трамп во время своего первого выступления на Генассамблее ООН заявил, что США готовы полностью уничтожить Северную Корею, однако надеются, что к силовым методам в конфликте с КНДР прибегать не понадобится.

Трамп также поблагодарил Китай и Россию за поддержку резолюции ООН о введении жестких санкций против КНДР.

Как известно, 11 сентября Совет Безопасности ООН одобрил новые санкции в отношении Северной Кореи, но в резолюцию не включили жесткие меры, предлагаемые администрацией президента США.

22 сентября Трамп подписал указ о дополнительных санкциях против КНДР.

Темы: Северная КореяСШАКитай
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