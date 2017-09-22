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Клімкін в ООН розказав про наслідки порушення Будапештського меморандуму

П'ятниця, 22 вересня 2017, 07:09

Порушення Росією міжнародних домовленостей, передусім Будапештського меморандуму, створило умови, коли такі угоди не можуть гарантувати мир і нерозповсюдження ядерної зброї у світі.

На цьому наголосив на міністерському засіданні РБ ООН глава МЗС України Павло Клімкін, передає Укрінформ.

"Коли в 1990-х роках Україна добровільно знищила третій за розмірами ядерний арсенал у світі, ми були переконані у верховенстві таких міжнародних принципів, як недоторканість міжнародних кордонів, а також територіальна цілісність і суверенітет", - зауважив український міністр на обговореннях, присвячених нерозповсюдженню зброї масового знищення.

Водночас, за його словами, зараз Україна все ще високо цінує ці принципи.

"Але ми усвідомили, що вони не є сакральними для всіх. Ми були надто наївними", - зазначив Клімкін.

У цьому зв'язку він підкреслив, що "порушення міжнародного права, у тому числі у сфері нерозповсюдження, є однією з найважливіших загроз для міжнародного миру та безпеки".

Він наголосив, що використання зброї масового знищення - це лише один із найбільш помітних проявів, що ставить під загрозу всю систему міжнародного права.

Більше трьох років тому Росія здійснила акт військової агресії проти України. Але це також продемонструвало, що "урочиста обіцянка ядерної держави поважати незалежність і суверенітет України" нічого не варта.

"Розповіді Росії про те, що вона не порушила Будапештський меморандум, оскільки ядерна зброя не використовувалася проти моєї країни, є ще однією цинічною маніпуляцією фактами", - зазначив глава українського МЗС.

У цьому зв'язку він акцентував, що зараз це лише заохочуватиме режими, які прагнуть посилити свій ядерний потенціал та безумовно матиме вплив на глобальну архітектуру нерозповсюдження.

Теми: ядерна зброяКлімкінООНРосія
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