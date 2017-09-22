Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Климкин в ООН рассказал о последствиях нарушения Будапештского меморандума

Пятница, 22 сентября 2017, 07:09

Нарушение Россией международных договоренностей, прежде всего Будапештского меморандума, создало условия, когда такие соглашения не могут гарантировать мир и нераспространение ядерного оружия в мире.

Об этом заявил на министерском заседании СБ ООН глава МИД Украины Павел Климкин, передает Укринформ.

"Когда в 1990-х годах Украина добровольно уничтожила третий по величине ядерный арсенал в мире, мы были убеждены в верховенстве таких международных принципов, как неприкосновенность международных границ, а также территориальная целостность и суверенитет", - отметил украинский министр на обсуждениях, посвященных нераспространению оружия массового уничтожения.

Однако, по его словам, сейчас Украина все еще высоко ценит эти принципы.

"Но мы осознали, что они не являются сакральными для всех. Мы были слишком наивными", - отметил Климкин.

В этой связи он подчеркнул, что "нарушение международного права, в том числе в сфере нераспространения, является одной из важнейших угроз для международного мира и безопасности".

Он отметил, что использование оружия массового уничтожения - это лишь одно из самых заметных проявлений, которое ставит под угрозу всю систему международного права.

Более трех лет назад Россия осуществила акт военной агрессии против Украины. Но это также продемонстрировало, что "торжественное обещание ядерной державы уважать независимость и суверенитет Украины" ничего не стоит.

"Рассказы России о том, что она не нарушила Будапештский меморандум, поскольку ядерное оружие не использовалось против моей страны, является еще одной циничной манипуляцией фактами", - отметил глава украинского МИД.

В этой связи он акцентировал, что сейчас это будет лишь поощрять режимы, стремящиеся усилить свой ядерный потенциал и безусловно повлияет на глобальную архитектуру нераспространения.

Темы: ядерное оружиеКлимкинООНРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Темпы экспорта зерна по Черному морю восстановлены почти до довоенного уровня - УАК

Зеленский задал Трампу вопрос: Что будете делать, если Путин не остановится?

Все новости...
ядерное оружие
Байден не видит "реальной перспективы" использования ядерного оружия Путиным
Медведев назвал варианты окончания войны: либо переговоры, либо ядерный удар
Ядерные заряды вряд ли уже в Беларуси – Генштаб ВСУ
Последние новости
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате считает, что вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупредили об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
01:11
В Московской и Ленинградской областях РФ перехватывали беспилотники
01:00
ОбновленоВоздушные силы сообщают об ударных БпЛА, есть сбития
00:43
На востоке страны была объявлена ракетная опасность
00:13
США признали хуситов глобальными террористами
23:35
РФ нанесла 2 удара по Чугуеву, погибла женщина
23:17
СБУ изъяла диски с записями камер секретной съемки команды Bihus.Info.
Все новости...
Реклама: