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Луценко поручил проверить использование средств на укреплении в АТО

Пятница, 22 сентября 2017, 10:08

Генпрокурор Юрий Луценко поручил провести проверку использования бюджетных средств на строительство фортификационного сооружения второй линии обороны в зоне АТО.

Соответствующее поручение новому военному прокурору сил АТО Луценко дал после посещения расположения 128 горно-пехотной бригады в зоне АТО, сообщает сайт ГПУ.

"То, за что заплачено миллиарда гривен. То, что на деле является имитацией опорного пункта: окопы без крепления, перекрытия блиндажей с ветвей и 5-10 см почвы, бронированные двери и окна украдены", - констатировал генпрокурор.

Он также отметил, что в случае установления хищения средств необходимо "предъявить обвинения тем руководителям ОГА, которые сладко спят в тылу".

Как известно, 21 сентября в Краматорске Луценко представил нового руководителя Военной прокуратуры сил антитеррористической операции Олега Цицака. 

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Темы: АТОкоррупцияЛуценко
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