НАБУ перевіряє мільйонні премії 8 держвиконавців Мін'юсту

Національне антикорупційне бюро перевіряє обставини отримання великих сум винагород 8 державними виконавцями Міністерства юстиції.

Про це в інтерв'ю "Українським Новинам" повідомив заступник міністра юстиції з питань виконавчої служби Сергій Шкляр.

"Ми отримали запит від НАБУ на отримання інформації щодо виплати винагород держвиконавцям, прізвища яких фігурують у ЗМІ", - сказав він.

Шкляр зазначив, що запит стосується обставин виплати винагород 8 виконавцям.

"За нашою інформацією, кримінального провадження щодо даного питання наразі немає. Всю інформацію ми надамо в установленому законом порядку", - підкреслив Шкляр.

Він підтвердив, що 15 вересня детективи НАБУ провели обшук у Виконавчій службі, але підкреслив, що він стосувався не виплати грошей держвиконавцям, а провадження щодо "Укрнафти".

У серпні повідомлялося, що за два місяці 2017 року 8 держвиконавців Мінюсту отримали винагороди більш ніж на 23 мільйони гривень.

У вересні журналісти програми "Наші гроші з Денисом Бігусом" з'ясували, що держвиконавці, які отримали мільйонні премії, виписували доручення на доступ до своїх рахунків, що може свідчити про схему відкатів з винагород.

Після цього міністр юстиції України Павло Петренко заявив, що через незрозумілі "відкати" держвиконавці пройшли поліграф.