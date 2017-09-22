НАБУ проверяет миллионные премии 8 госисполнителей Минюста

Национальное антикоррупционное бюро проверяет обстоятельства получения больших сумм вознаграждений 8 государственными исполнителями Министерства юстиции.

Об этом в интервью "Українським Новинам" сообщил заместитель министра юстиции по вопросам исполнительной службы Сергей Шкляр.

"Мы получили запрос от НАБУ на получение информации касательно выплаты вознаграждений госисполнителям, фамилии которых фигурируют в СМИ", - сообщил он.

Он отметил, что запрос касается обстоятельств выплаты вознаграждений 8 исполнителям.

"По нашей информации, уголовного производства по данному вопросу в данный момент нет. Всю информацию мы предоставим в установленном законом порядке", - подчеркнул Шкляр.

Он подтвердил, что 15 сентября детективы НАБУ провели обыск в Исполнительной службе, но подчеркнул, что он касался не выплаты денег госисполнителям, а производства по "Укрнефти".

В августе сообщалось, что за два месяца 2017 года 8 госисполнителей Министерства юстиции получили вознаграждения более чем на 23 миллиона гривен.

В сентябре журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" выяснили, что госисполнители, которые получили миллионные премии, выписывают доверенности на доступ к своим счетам, что может свидетельствовать о схеме откатов с вознаграждений.

После этого министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что из-за непонятных "откатов" госисполнители прошли полиграф.