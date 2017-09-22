НАТО: Росія і Білорусь відпрацювали великий міждержавний конфлікт

Масштаби і географія маневрів під час російсько-білоруських навчань "Запад-2017" виявилися більшими, ніж було заявлено спочатку, відпрацьовувався великий міждержавний конфлікт.

Про це заявила речниця НАТО Оана Лунгеску газеті "Süddeutsche Zeitung", передає "DW.com".

За її словами, військові навчання проходили не тільки на території Білорусі, Калінінграда, Ленінградської області та в акваторії Балтійського моря, як анонсувалося перед початком навчань, а також в Арктиці, на Далекому Сході, в Чорному морі неподалік від кордону з Україною, а також в Абхазії.

"Для повної оцінки потрібно кілька тижнів, але вже зараз зрозуміло, що масштаб і географічне охоплення навчань "Запад-2017" виявилися істотно більшими від початкових заяв (Москви і Мінська. - ред.)", - повідомила Лунгеску.

Вона зазначила, що у Північноатлантичному альянсі вважають, що російсько-білоруські навчання імітували "очевидно великий конфлікт між державами" і що в них був задіяний "повний спектр російських і білоруських озброєнь", включаючи військовий флот, підводні човни, винищувачі, танки, артилерію та міжконтинентальні балістичні ракети.

Також Лунгеску додала, що за оцінками НАТО в маневрах РФ і Білорусі насправді брали участь набагато більше військовослужбовців, ніж було офіційно оголошено.

В Альянсі поки не називають конкретних цифр, але говорять про "декілька десятків тисяч солдатів".

При цьому речниця НАТО нагадала, що Віденський документ ОБСЄ зобов'язує країни-організатори військових маневрів допустити на них іноземних спостерігачів, якщо чисельність особового складу перевищує 13 тисяч осіб.

Раніше Мінськ і Москва повідомляли про 12700 військових.

Як відомо, російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" відбулись з 14 по 20 вересня.

21 вересня секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов заявив про те, що на останньому етапі російсько-білоруських військових навчань було відпрацьовано нанесення масованого ракетно-ядерного удару.

Також білоруські ЗМІ повідомляли, що Росія розпочала вивід військ та техніки з Білорусі після завершення спільних військових маневрів.

Українська правда