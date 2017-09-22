Адвокат: справу про екстрадицію Виговського в Москві "поклали під сукно"

Справі про екстрадицію з Росії українського політв'язня Валентина Виговського, який перебуває у колонії у Кіровській області РФ, не дають ходу у Москві.

Про це повідомив "Укрінформу" російський адвокат Ілля Новіков у Варшаві в кулуарах конференції ОБСЄ з імплементації зобов'язань у галузі людського виміру.

"У лютому документи на Виговського пішли з Києва в Москву, і до цього часу з Москви вони не потрапили до Кіровської області. Тобто, у Москві їх "поклали під сукно", не даючи ходу цій справі", – заявляє Новіков.

Адвокат нагадав, що стосовно Виговського було сформовано пакет документів для повернення в Україну не в порядку помилування, а в порядку рутинної процедури, яка застосовується у неполітичних справах, коли людину відправляють відбування покарання на батьківщину.

"Я сподівався, що його випадок потрапить під цю процедуру. Однак цього не сталося", – зауважив захисник.

За його словами, російська сторона нібито мотивує це тим, що Київ не видає росіян, яких затримано в Україні.

"Але це не відповідає дійсності. Мені достовірно відомо, що Україна видає росіян", – зауважив Новіков.

Адвокат вважає, що рішення не видавати Виговського могло бути прийнято як на високому рівні, так і на рівні клерків, які не хочуть дратувати своє начальство.

"Враховуючи російські реалії, можливими є обидва сценарії. У нас з одного боку ці питання дуже часто вирішуються у Кремлі, а з іншого - будь-який дрібний чиновник дуже не любить турбувати начальство питаннями, які, на його думку, начальству буде неприємно чути", - констатував Новіков.

Водночас адвокат вважає, що на Росію можна тиснути у питанні видачі українських в’язнів.

"Наприклад, на Росію можна натиснути у зв'язку з проведенням Чемпіонату світу з футболу в 2018 році", – пропонує захисник.

Як відомо, Валентина Виговського (1983 р.н.) затримали в Криму у вересні 2014 року. ФСБ РФ інкримінувала йому збір закритої інформації на підприємствах оборонно-промислового комплексу.

15 грудня 2015 року Московський обласний суд засудив Виговського до 11 років ув’язнення у колонії суворого режиму за "шпигунство". Верховний суд РФ у березні 2016 року визнав законним цей вирок.

Водночас Дарницький районний суд Києва визнав вирок засудженого в Росії за шпигунство українця Виговського й дозволив йому відбувати покарання в Україні.