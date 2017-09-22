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Адвокат: дело об экстрадиции Выговского в Москве "положили под сукно"

Пятница, 22 сентября 2017, 18:27

Делу об экстрадиции из России украинского политзаключенного Валентина Выговского, который находится в колонии в Кировской области РФ, не дают хода в Москве.

Об этом сообщил "Укринформу" российский адвокат Илья Новиков в Варшаве в кулуарах конференции ОБСЕ.

"В феврале документы на Выговского ушли из Киева в Москву, и до сих пор из Москвы они не попали в Кировскую область. То есть, в Москве их "положили под сукно", не давая хода этому делу", – заявляет Новиков.

Адвокат напомнил, что в отношении Выговского был сформирован пакет документов для возвращения в Украину не в порядке помилования, а в порядке рутинной процедуры, применяемой в неполитических делах, когда человека отправляют отбывания наказание на родину.

"Я надеялся, что его случай попадет под эту процедуру. Однако этого не произошло", – отметил защитник.

По его словам, российская сторона якобы мотивирует это тем, что Киев не выдает россиян, задержанных в Украине.

"Но это не соответствует действительности. Мне достоверно известно, что Украина выдает россиян", – отметил Новиков.

Адвокат считает, что решение не выдавать Выговского могло быть принято как на высоком уровне, так и на уровне клерков, которые не хотят раздражать свое начальство.

"Учитывая российские реалии, возможны оба сценария. У нас с одной стороны эти вопросы очень часто решаются в Кремле, а с другой – любой мелкий чиновник очень не любит беспокоить начальство вопросами, которые, по его мнению, начальству будет неприятно слышать", – констатировал Новиков.

В то же время адвокат считает, что на Россию можно давить в вопросе выдачи украинских заключенных.

"Например, на Россию можно надавить в связи с проведением Чемпионата мира по футболу в 2018 году", – предлагает защитник.

Как известно, Валентина Выговского (1983 г.р.) задержали в Крыму в сентябре 2014 года. ФСБ РФ инкриминировала ему сбор закрытой информации на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.

15 декабря 2015 года Московский областной суд приговорил Выговского к 11 годам заключения в колонии строгого режима за "шпионаж". Верховный суд РФ в марте 2016 признал законным этот приговор.

В то же время Дарницкий районный суд Киева признал приговор осужденного в России за шпионаж украинца Выговского и позволил ему отбывать наказание в Украине.

Темы: политзаключенныезаложникиРосcия
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