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Суддя Білоус стверджує, що не говорив з пранкерами про Саакашвілі

П'ятниця, 22 вересня 2017, 23:34

В.о. голови Мостиського районного суду Львівської області Юрій Білоус заперечує факт розмови з російськими пранкерами щодо справи екс-голови Одеської ОДА Міхеілом Саакашвілі.

Про це повідомила прес-служба суду.

"В.о. голови Мостиського районного суду Львівської області Юрій Білоус категорично заперечує факт такої розмови. Розгляд справи про притягнення громадянина Міхеіла Саакашвілі до адмінвідповідальності за ч. 2 ст.204-1 КУпАП здійснюється згідно законодавства. Дана справа транслюється в он-лайн режимі на офіційному каналі Youtube "Судова влада України", - сказано у заяві.

Раніше за результатами експерименту російських пранкерів повідомлялося, що судді, причетні до розгляду справ щодо Міхеїла Саакашвілі та його прихильників, готові виконувати побажання президента Петра Порошенка щодо їх вирішення.

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області визнав винним у незаконному перетині державного кордону лідера партії "Рух нових сил", екс-главу Одеської обладміністрації, екс-президента Грузії Михеіла Саакашвілі.

Українська правда

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Теми: Саакашвілісуд
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