Пранкери показали, що судді готові прислужитися Порошенку у справі Саакашвілі

Судді, причетні до розгляду справ щодо Міхеїла Саакашвілі та його прихильників, готові виконувати побажання президента Петра Порошенка щодо їх вирішення.



Про це свідчить експеримент російських пранкерів, про який пише Володимир Кузнєцов – пранкер Vovan у Facebook.



Дзвінки від нібито Олександра Грановського до судді Мостиського райсуду Львівської області Юрія Білоуса, який розглядає адміністративну справу Саакашвілі про перетин кордону, і до голови Галицького райсуду Львова Ірини Волоско, чий суд слухатиме справу Давида Сакварелідзе та інших прихильників Саакашвілі, показали зговірливість суддів.

Чоловік, який назвався Грановським, просив виконати нібито побажання президента щодо згаданих справ – і "служителі Феміди" погоджувалися зробити все, що від них залежить.





Білоус спробував сказати, що питання депортації він не розглядає, а з питання перетину кордону буде приймати "рішення відповідно до законодавства", але потім дав зрозуміти, що готовий співпрацювати з людьми, які висловлюють позицію президента.







А Волоско перепитувала, чи повинен суд підтримати "особисте зобов'язання", – і пообіцяла зв’язатися з суддею Віталієм Радченком із цього приводу, хоча перебувала у відпустці і не в Україні.





Сам лідер партії "Рух нових сил" Міхеїл Саакашвілі прокоментував опубліковані записи розмов із суддями: "Я вимагаю негайної експертизи цього запису (з Білоусом), адже тут очевидний кримінальний злочин. Там же є запис голови того суду, де розглядається справа Сакварелідзе".



"Я з повною відповідальністю заявляю, що є ознаки вчинення кримінального злочину з боку обох суддів, і вони не лише не мають права розглядати цю справу, а й проти них має розпочатися розслідування", – заявив опальний політик.

Коли відбулися розмови з суддями, Володимир Кузнєцов не уточнює.

22 вересня Мостиський райсуд Львівської області опитує свідків при розгляді адміністративного протоколу про незаконний перетин держкордону Міхеїлом Саакашвілі, але самого його на засіданні немає, повідомляють "Українські новини".

16 вересня Галицький суд Львова не обрав запобіжний захід соратнику Міхеїла Саакашвілі і колишньому заступнику генпрокурора Давиду Сакварелідзе, якого підозрюють у порушенні ч. 2 ст. 332 Кримінального кодексу (незаконне переправлення осіб через державний кордон).

Як відомо, у липні президент Петро Порошенко позбавив українського громадянства екс-президента Грузії та екс-керівника Одеської облдержадміністрації Міхеіла Саакашвілі.

10 вересня Саакашвілі прорвався до України, закордонний паспорт у нього вилучили.

Поліція відкрила провадження за фактом незаконного переправлення осіб через кордон (ст. 332), а також за опір працівнику правоохоронного органу (ч. 2 ст. 342) та хуліганство (ч. 3 ст. 296 ККУ)

12 вересня прикордонники в готелі "Леополіс" вручили Саакашвілі протокол про адміністративне правопорушення через незаконний перетин кордону.

Україна може не екстрадувати Саакашвілі, доки грузинський суд його не засудить, сказали в Мін’юсті.

Олена Рощенко, УП, доповнено

